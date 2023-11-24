В столице Ирландии в ночь на 24 ноября прошли массовые беспорядки, в ходе которых было сожжено несколько автомобилей и разграблено пару магазинов. Причиной произошедшего стал инцидент с нападением мигранта на нескольких человек, в том числе и троих детей.

Местное население все чаще выходит на улицы Дублина, чтобы выразить свой протест против политики руководства страны, которое бесконтрольно пускает в Ирландию мигрантов из других стран, в том числе и беженцев из Украины. Протестующие требуют от правительства ужесточения правил въезда в страну для граждан иностранных государств.

Люди вышли на акцию протеста, которая переросла в массовые беспорядки после нападения с ножом 50-летнего выходца из Алжира на людей. Сообщается, что проживший последние 20 лет жизни в Ирландии и получивший гражданство бывший мигрант нанес ножевые ранения пятерым людям, включая троих детей.

К утру погромы завершились и полиции удалось стабилизировать ситуацию в Дублине. Сотрудники правоохранительных органов сообщили об отсутствии пострадавших среди местного населения.