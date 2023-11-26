Над Карачевским и Брянским районами уничтожено два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом рассказал в своем тг-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он выразил благодарность дежурным службам противовоздушной обороны, а также сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что это уже вторая отбитая атака на Брянскую область.

В Тульской области беспилотник врага тоже был успешно уничтожен, но его обломки угодили в многоэтажный дом. Сейчас известно об одном раненом жителе областного центра.

Также ранее сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в течение ночи дроны были сбиты над Подольском, Наро-Фоминском, а также в Одинцовском и Раменском городских округах.