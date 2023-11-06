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Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Анкару на переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, прошла не по протоколу. Обозреватель газеты Akşam в своем материале назвал такой прием «протестом, который сравним с пощечиной».

Автор статьи отмечает, что никто из высокопоставленных чиновников Турции не прибыл в аэропорт для встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена, а в зале для VIP-персон аэропорта никто не включил освещение. Американского чиновника встретили посол США в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД.

«В Турции такое происходит впервые», – подчеркнул обозреватель издания. Сообщается, что на переговорах Блинкена и Фидана в первую очередь будут обсуждать конфликт между Израилем и Палестиной. Турецкая сторона предлагает созвать международную конференцию по Ближнему Востоку и немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

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