Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Анкару на переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, прошла не по протоколу. Обозреватель газеты Akşam в своем материале назвал такой прием «протестом, который сравним с пощечиной».

Автор статьи отмечает, что никто из высокопоставленных чиновников Турции не прибыл в аэропорт для встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена, а в зале для VIP-персон аэропорта никто не включил освещение. Американского чиновника встретили посол США в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД.

«В Турции такое происходит впервые», – подчеркнул обозреватель издания. Сообщается, что на переговорах Блинкена и Фидана в первую очередь будут обсуждать конфликт между Израилем и Палестиной. Турецкая сторона предлагает созвать международную конференцию по Ближнему Востоку и немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.