В ночь на 25 ноября российские ударные дроны атаковали ряд объектов в украинской столице и Киевской области, а утром в субботу был нанесен уже повторный удар беспилотниками «Герань». Об этом сообщают российские военкоры и ряд украинских источников.

Минэнерго Украины сообщило об отключении электроэнергии в 120 различных учреждениях и 77 жилых домах в результате повреждения воздушных линий электропередач ударными дронами из первой волны, достигших Киева в ночь на субботу.

Местные жители написали в социальных сетях о сильных взрывах на Троещине, а также падении обломков дронов в Печерском и Голосеевском районах Киева, которые произошли в утренние часы 25 ноября. Городская военная администрация украинской столицы сообщает, что масштабных разрушений во время повторного удара российских беспилотников выявлено не было.

Кроме того массированный удар «Геранями» был нанесен также по объектам ВСУ, расположенных на территории Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.