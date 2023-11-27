Специалист по аэроразведке, волонтер вступивший в ряды ВС Украины Юрий Касьянов в эфире YouTube-канала Radio NV рассказал о проблемах с демобилизацией в рядах украинской армии и огромных потерях мобилизованных бойцов на фронте.

«Я так вам скажу, что если посчитать с начала активных боевых действий, то людей которых я лично знал, которые пошли на фронт с первых дней, трети этих людей уже нет в живых. Прошло почти два года. За три года активных боевых действий их всех не будет в живых. При этом вопрос с демобилизацией закроется сам собой», – заявил Касьянов.

По его словам, инициатива украинских парламентариев о предоставлении права на демобилизацию призванным в ряды вооруженных сил Украины военнослужащим по истечению 3-летнего периода является неадекватной. Также украинский волонтер рассказал о проблемах мобилизации в украинскую армию, когда из предприятий критической сферы забирают работников дефицитных специальностей, которых некем заменить.