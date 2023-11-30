Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами, которая прошла во время его визита в Николаев, выразил сомнения, что Киеву когда-либо удастся стать полноправным членом Североатлантического альянса.

«Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», – заявил украинский президент, пытаясь ответить на вопрос об укреплении национальной безопасности.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности вступления в блок НАТО Украиной «во время вооруженного конфликта». При этом во время заседания глав МИД стран-членов Североатлантического альянса была согласована позиция, что в нынешних обстоятельствах Киев не сможет получить приглашение в блок на следующем саммите в Вашингтоне.

Как следует из заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Украина не может в настоящий момент стать членом альянса, поскольку это станет отправной точкой для начала третьей мировой.