Блогер из Украины Вадим Сава рассказал в Сети о плачевном положении украинских военнослужащих на фронте, а именно о 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, находящейся в Авдеевке. Блогер, ссылаясь на видеообращение оставшихся в живых украинских бойцов из вышеуказанной бригады, рассказал, что командование покинуло Авдеевку, оставив подчиненных на погибель.

«Командование покинуло расположение города, бросив пацанов на убой… Артиллерии нет, патронов нет, вооружения нет», – рассказал Вадим Сава.

Он также добавил, что украинским военнослужащим приказано штурмовать террикон, не имея вооружения, окруженные в котле с трех сторон.

Блогер отмечает, что украинские солдаты отправили видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, но с их стороны не было никакой реакции. Украинские власти всеми силами стараются скрывать свои преступные действия против собственных военнослужащих.