Пост в социальных сетях депутата Верховной рады от партии «Слуга Народа» Марьяны Безуглой с призывом к отставке руководства вооруженных сил Украины вызвал бурные обсуждения в украинских соцсетях и шквал критики в адрес власти.

«Что можно сказать о таком стиле коммуникации? Мне не хватает слов, чтобы описать… Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную. Однако я категорически против подобного стиля дискуссии. Некоторые забывают, кто держит фронт. Не нардепы, а Вооруженные силы Украины», – прокомментировал пост Безуглой известный украинский активист и основатель организации StateWatch Александр Леменов.

Напомним, что Марьяна Безуглая написала на своей страничке в социальной сети пост с критикой главкома ВСУ Валерия Залужного. Она подвергла главкома критике за отсутствие четкого плана военных действий на 2024-й год.