Украинские военнослужащие после признаний главкома ВСУ Валерия Залужного в неудачах и «тупике», в котором оказалась армия, также начали делиться своими мыслями о боевых действиях.

Так, боевик с позывным «Дэн» рассказал, что его подразделение уже в течение некоторого времени «готовится к худшему», так как испытывает нехватку артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Боец с позывным «Мудрый», слова которого приводит РИА Новости, сообщил, что Залужный озвучил мысли многих военных, которые появились достаточно давно. Украинская армия шаг за шагом проигрывает противостояние с Россией и это становится видно даже далеким от военных стратегий людям.

Валерий Залужный ранее заявил, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет, так как Украине нужен «технологический рывок». Без превосходства в воздухе, а также преимущества в артиллерии, ПВО и РЭБ Киеву никогда не достичь победы.