Военный аналитик, генерал ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал статью главкома ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist и назвал ее вынужденным обращением к Соединенным Штатам.

Залужный, по словам эксперта, хорошо видит, что творится на фронте и требует от президента Украины каких-то действий для выхода из тупика. Но глава государства лишь записывает новые видео, ничего не предпринимая. Именно поэтому главнокомандующий призывает США поддержать Киев. А конкретно – надавить на политическое руководство страны и склонить его к верному решению.

«Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Он также заявил, что Россия превосходит Украину в области ведения боевых действий, она имеет превосходство в воздухе, а также продолжает производить вооружение, технику и боеприпасы. Киев же, напротив, давно прекратил работу предприятий военно-промышленного комплекса.