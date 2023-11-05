Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный аналитик, генерал ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал статью главкома ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist и назвал ее вынужденным обращением к Соединенным Штатам.

Залужный, по словам эксперта, хорошо видит, что творится на фронте и требует от президента Украины каких-то действий для выхода из тупика. Но глава государства лишь записывает новые видео, ничего не предпринимая. Именно поэтому главнокомандующий призывает США поддержать Киев. А конкретно – надавить на политическое руководство страны и склонить его к верному решению.

«Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Он также заявил, что Россия превосходит Украину в области ведения боевых действий, она имеет превосходство в воздухе, а также продолжает производить вооружение, технику и боеприпасы. Киев же, напротив, давно прекратил работу предприятий военно-промышленного комплекса.

Вам может понравиться

РВ: в зоне СВО ликвидирован командир спецназа ВСУ Андрей Кудабеков

Военнослужащий ВСУ Андрей Кудабеков, который командовал подразделением спецназа, ликвидирован в ходе боевых действий. Об этом сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что Кудабеков принимал самое активное участие в государственном перевороте на

Рогов: ПВО РФ перехватила три ракеты Storm Shadow над Бердянском

Над Бердянском в Запорожской области уничтожены три вражеских ракеты Storm Shadow, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что системы противовоздушной обороны своевременно обнаружили британские боезаряды

Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном сыне

Знаменитый российский исполнитель Григорий Лепс недавно сделал шокирующее заявление. Исполнитель хита «Самый лучший день» признался, что у него есть внебрачный сын. Об этом артист рассказал на гала-концерте в Кремле, посвященному