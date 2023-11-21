Подразделения морской пехоты ВС Украины из состава ударной группировки «Катран» укрываются в центральной части населенного пункта Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Рыбарь».
«На Херсонском направлении ВСУ перебросили свежие силы на левый берег Днепра, после чего они заняли ближайший лесной массив в районе Крынок. При этом, несмотря на регулярные бомбардировки, противник все еще способен осуществлять снабжение своей группировки через остров Фролова. В то же время повысилась активность ВСУ в районе Голой Пристани», – сообщает автор Телеграм-канала.
Сообщается, что в ночное время отряд морской пехоты совершили рывок в направлении лесного массива, расположенного через дорогу. Закрепившись в лесу, штурмовая группа ожидает подкрепления. При этом командование ВСУ на данном участке имеет в резерве еще одну штурмовую группу. Украинскую морскую пехоту, пробравшуюся на левый берег, прикрывает артиллерия ВСУ и несколько расчетов ПЗРК, укрывшихся на правом берегу.
«В населенных пунктах на небольшом удалении от ЛБС появились подразделения отдельного центра ССО “Юг”, что косвенно может указывать на возможную активизацию на этом участке», – пишет автор Телеграм-канала.