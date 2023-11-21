Подразделения морской пехоты ВС Украины из состава ударной группировки «Катран» укрываются в центральной части населенного пункта Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Рыбарь».

«На Херсонском направлении ВСУ перебросили свежие силы на левый берег Днепра, после чего они заняли ближайший лесной массив в районе Крынок. При этом, несмотря на регулярные бомбардировки, противник все еще способен осуществлять снабжение своей группировки через остров Фролова. В то же время повысилась активность ВСУ в районе Голой Пристани», – сообщает автор Телеграм-канала.

Сообщается, что в ночное время отряд морской пехоты совершили рывок в направлении лесного массива, расположенного через дорогу. Закрепившись в лесу, штурмовая группа ожидает подкрепления. При этом командование ВСУ на данном участке имеет в резерве еще одну штурмовую группу. Украинскую морскую пехоту, пробравшуюся на левый берег, прикрывает артиллерия ВСУ и несколько расчетов ПЗРК, укрывшихся на правом берегу.