Танк Т-72 ВС Украины полностью сгорел после попадания в него российского ударного дрона «Ланцет». Соответствующие кадры с последствиями прилета опубликовали в Сети украинские бойцы.

По словам автора ролика, украинский танк был подбит российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате точного попадания произошла детонация боекомплекта украинского танка. Экипаж украинской боевой машины успел эвакуироваться, получив ранения различной степени тяжести. При этом танк выгорел полностью.

Высокая эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет» вынудила США ввести персональные санкции в отношении российского конструктора Александра Захарова, являющегося одним из создателей ударного дрона. Также с санкционный список попала российская компания «Аэроскан», входящая в структуру организации ZALA Aero, выпускающая применяемые в зоне СВО барражирующие боеприпасы «Ланцет».