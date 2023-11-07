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Руководство Армии обороны Израиля заявило о пресечении попытки террористов атаковать израильских военных из противотанковых ракетных комплексов, дислоцированных в окрестностях населенного пункта Штула на севере страны.

«Ячейка террористов попыталась запустить противотанковые ракеты по израильской территории, прилегающей к району Штула на севере Израиля. Танк ЦАХАЛ нанес удар по ячейке», – написала пресс-служба ЦАХАЛ в своем Телеграм-канале.

Сообщается, что израильские военные также нанесли удар по посту ливанского движения «Хезболлах» для устранения неназванной угрозы. Напомним, что 7 октября территория Израиля подверглась масштабному ракетному удару со стороны военного крыла палестинского движения ХАМАС. В ходе операции «Потоп Аль-Аксы» бойцы ХАМАС проникли в южные регионы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа и начал наземную операцию в регионе.

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