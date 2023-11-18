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Армия обороны Израиля выдвинула ультиматум работникам, пациентам и простым гражданским, укрывшимся в больнице «Аш-Шифа», покинуть медицинское учреждение в течение часа. Об этом в своем материале со ссылкой на свои источники сообщает телеканала Al Jazeera.

«Израильские вооруженные силы дали врачам, пациентам и перемещенным лицам больницы «Аш-Шифа» в Газе один час на эвакуацию комплекса», – передают журналисты телеканала.

Как следует из репортажа телеканала Al Hadath, ранее военнослужащие ЦАХАЛ не разрешали никому покидать здание медицинского учреждения «Аш-Шифа» в секторе Газа. Хотя в больнице, по словам журналистов, не было боевиков палестинского движения ХАМАС. При этом израильские военные заблокировали доставку воды, продовольствия и медикаментов в больницу.

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об обнаружении расположенного на территории больницы «Аш-Шифа» командного центра ХАМАС.

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