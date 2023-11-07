Польский генерал в отставке Томаш Древняк побеседовал с журналистами издания Wirtualna Polska по поводу недавнего заявления украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Главком в своем интервью дал понять, что Украине не вернуть Крым.

По словам Древняка, властям Украины данный посыл будет очень сложно донести до своего народа. Ведь президент Украины постоянно заявляет, что украинская армия обязательно победит в конфликте с Россией, и даже вернет под власть Киева полуостров Крым. Зеленский постоянно твердит о границах Украины, существовавших до 2014 года. «Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым», – заявил бывший польский генерал.

Томаш Древняк считает, что киевский режим имеет огромные амбиции, однако средств для их реализации нет, несмотря на поставки западной техники. В итоге даже Залужный признал, что поставленные президентом Украины цели являются неосуществимыми.