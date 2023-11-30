Представители Тинькофф банк заявили о своем намерении разрешить привязывать к своей системе мгновенной оплаты Tinkoff Pay карты других российских банков. Данное нововведение должно вступить в силу уже в первом квартале 2024 года. В сервис добавят 65 миллионов карт других банков, данные которых имеются в экосистеме Тинькофф.

Отмечается, что банковскую карту можно будет привязать во время осуществления первой покупки. Для этого необходимо открыть специальную форму в Tinkoff Pay на странице оплаты. После нажатия данной кнопки будет осуществляться оплата. Клиенты, ранее сохранившие свою карту в экосистеме Тинькофф не нужно будет привязывать карту, так как данные будут переданы в сервис автоматически.

Компания Тинькофф банк пообещала кешбэки за совершенные покупки. По словам представителя банка, в такой способ должна увеличится платежная конверсия на 19%, а средний чек покупок – на 11%. Отмечается, что скорость обработки платежей должна увеличится в 10 раз.