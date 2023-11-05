Появившаяся в средствах массовой информации новость о возможном приезде украинского президента Владимира Зеленского в Израиль заставила официальный Киев задуматься об отмене визита. Об этом со ссылкой на украинского дипломата сообщает в своем материале издание Times of Israel.

По данным источника издания, украинский лидер хотел, чтобы информация о его приезде в Израиль стала достоянием общественности непосредственно в момент визита, поэтому просочившаяся в СМИ информация расстроила Зеленского.

Источник израильского телеканала Channel 12 отметил, что утечка информации в СМИ нанесла ущерб доверительным отношениям между чиновниками двух стран и безопасности Зеленскому. Поэтому окончательного решение о визите украинского лидера в Израиль пока не было принято.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль, чтобы выразить солидарность еврейскому государству сразу после атаки ХАМАС. Однако тогда израильские власти сообщили, что данный визит они считают несвоевременным.