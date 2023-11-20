Британская атомная подводная лодка (АПЛ), на борту которой находилось 140 членов экипажа и ракеты с ядерными боеголовками, чуть не пошла на дно в океане из-за вышедшего из строя оборудования. Об этом в своем материале сообщает издание The Sun.

«В Атлантике вышел из строя глубиномер на судне класса “Авангард”, построенном несколько десятилетий назад, с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня “Трайдент-2”», – написал автор статьи.

Экипаж подводной лодки готовился к патрулированию в водах Атлантического океана, когда из строя вышел прибор, измеряющий глубину. Командир АПЛ считал, что судно вышло на заданную, пока в действительности судно продолжало погружаться. Работавшие в кормовом отсеке инженеры обратили внимание на показатели резервного датчика, когда подлодка уже вошла в «опасную зону», чем помогли избежать «худшей катастрофы» в Королевском флоте со времен Второй мировой войны.