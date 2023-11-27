Вооруженные силы Российской Федерации могут вывести из строя американские спутники Starlink, которые позволяют украинским военным наносить удары на фронте. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает в своем материале издание The Telegraph.

«Спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов», – пишет автор статьи.

По мнению экспертов, коммерческие спутники не подпадают под действие Женевской конвенции и могут быть уничтожены, в случае использования их одной из сторон конфликта. Известно, что военнослужащие ВСУ используют терминалы Starlink Илона Маска для связи и координации своих атак на фронте.