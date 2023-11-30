Пользователи мессенджера Telegram, которые не подключали платную подписку, теперь смогут расшифровывать аудиосообщения. Такая возможность у них появится сразу после обновления приложения до актуальной версии.

Premium-подписка на «Телеграм» дает возможность расшифровывать голосовые сообщения безо всяких ограничений. Эта функция теперь станет доступной бесплатно, однако на таких условиях пользователи смогут прочитать расшифровку всего двух аудиозаписей в неделю.

К другим новшествам можно отнести возможность устанавливать обои отдельно для каждого из чатов. При наличии премиум-подписки пользователь сможет изменить обои и у собеседника.

Еще одна новинка – возможность устанавливать кружки поверх сториз, а также редактировать и пересылать чужие Stories от собственного имени.