Украинский президент Владимир Зеленский осознал, что западные союзники перестали верить в благоприятное разрешение ситуации на фронте для Киева. Об этом со ссылкой на материал американского журнала The American Conservative сообщает РИА Новости.

«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: “Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто”. Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций», – отмечает автор публикации.

В статье отмечается, что наиболее благоприятным исходом решения конфликта в ситуации, когда у Киева заканчиваются человеческие ресурсы, а у западных стран – терпение, является переход к дипломатии и мирным переговорам. При этом даже в демократической партии США практически никто не верит в успех ВСУ на поле боя.