Евгений Сысоев, руководитель Антитеррористического центра СНГ, выразил опасения относительно утечки современного оружия из зон вооруженных конфликтов и ее потенциальных последствий для террористической угрозы на территории Содружества Независимых Государств (СНГ). Он высказал эти опасения на научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте, которая называется «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно Сысоеву, террористическая опасность усиливается в результате несанкционированного распространения современного оружия из зон вооруженных конфликтов. Террористические организации также стремятся использовать новейшие информационные и технические достижения, включая технологии искусственного интеллекта и беспилотные роботизированные системы. По его мнению, организации могут попытаться получить доступ к радиоактивным, химическим и биологическим средствам поражения.

Сысоев также подчеркнул, что продолжает существовать угроза терактов на промышленных, энергетических и транспортных объектах, а риски связанные с возможной ядерной катастрофой значительно возросли, и ее последствия могут иметь глобальный и необратимый характер.