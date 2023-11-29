В офисе украинского президента Владимира Зеленского многие мечтают о подписании новых Минских соглашениях с Российской Федерацией, однако такого развития ситуации не будет. Об этом в своей статье «Сумерки на хуторе» написал экс-помощник президента России Владислав Сурков.

«Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы. Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного “государства”», – написал Сурков.

По его словам, политическое и военное руководство Украины пытаются переложить ответственность за проваленное летнее контрнаступление друг на друга. При этом киевский режим не может предоставить план ведения боевых действий, из-за чего украинское общество начало разочаровываться в своих лидерах.