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Российские пилот с позывным «Воевода» рассказал журналистам издания RG.RU подробную информацию об украинском летчике, перешедшим на сторону российских сил. По словам «Воеводы», ему удалось немного пообщаться с бывшим украинским пилотом.

«Удалось немного пообщаться с человеком, который к нам прилетел. Старший офицер, командир звена. Пока общается с тем, с кем нужно», – рассказал российский пилот.

Стало известно, что действующий пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Эта информация появилась в Телеграм-канале известного военного блогера Кирилла Федорова со ссылкой на пилота вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». Блогер отметил, что вскоре будет опубликовано интервью с украинским летчиком, перешедшим на сторону России.

Экс-министр информации ДНР и военный эксперт Даниил Безсонов заявил, что этот человек еще с самого начала специальной военной операции на Украине тайно сотрудничал с российскими спецслужбами.

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