В четверг в Иерусалиме произошел очередной теракт, в результате которого ранения различной степени тяжести получили шестеро израильтян. Данный инцидент стал пятым терактом за последние 40 дней активных боевых действий между ЦАХАЛ и бойцами палестинского движения ХАМАС. Вашингтон считает, что вероятность открытия нового фронта на Западном берегу реки Иордан крайне высокая. Об этом в своем материале сообщает газета «Коммерсантъ».

Пока Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия в секторе Газа, а на границе с Ливаном происходят регулярные взаимные обстрелы, новый фронт может открыться на Западном берегу Иордан. По мнению США, ситуация на Западном берегу может выйти из-под контроля палестинской администрации в Рамалле.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал руководство еврейского государства действовать на Западном берегу реки Иордан так же жестко, как и на территории сектора Газа. При этом Вашингтон считает, что подобное развитие ситуации негативным образом повлияет на международную поддержку Израиля.