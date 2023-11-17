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Киев и Вашингтон столкнулись с непростой задачей, как сохранить высокую активность на линии боевого соприкосновения украинской армии при постоянно уменьшающемся военном и финансовом ресурсе. Выход из сложившейся ситуации на форуме ветеранов американской West Point Academy предложил пользователь с ником Spirit of the Desert. Сообщение американца в литературном переводе на русский язык было опубликовано в Телеграм-канале военного эксперта Владислава Шурыгина.

«Сейчас нам предстоит самый трудный этап войны. Если определять его суть, то это zombie war – война зомби. Суть его в том, что нам предстоит заставить украинцев сражаться насмерть против постоянно крепнущего противника без всякой конечной цели, как минимум, до конца следующей осени. Фактически, для такой войны нужны нерассуждающие зомби, готовые сражаться и гибнуть просто потому, что они видят перед собой врага», – написал пользователь из США.

По его мнению, в прошлом году украинская армия поверила в реальность военного разгрома России. Это позволило сформировать ударный кулак для летнего контрнаступления ВСУ на Запорожском участке фронта. Однако в настоящий момент даже «законченные оптимисты» в штабах США не видят перспективы прорыва через российские линии обороны.

«Поэтому нам предстоит сделать невозможное – убедить украинцев сражаться и умирать на фронте просто ради самой войны, целей у которой, кроме тотальной обороны, больше нет.  Таковая война могла бы продолжаться достаточно долго, если бы русские вели тотальную войну на уничтожение, и украинцы стояли бы перед перспективой уничтожения, но русские демонстрируют цивилизационные боевые действия, особенно на фоне неизбирательной войны, которую ведёт израильская армия. В этих условиях обеспечить высокую мотивированность ВСУ не представляется возможным и, следовательно, управлять боевыми действиями ВСУ будет крайне трудно», – отметил американец.

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