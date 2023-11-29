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В понедельник (27 ноября) представитель командования ВМС заявил, что военные специалисты удалили почти все топливо из противолодочного самолета, выскочившего за взлетно-посадочную полосу на Гавайях и оказавшегося в экологически чувствительной бухте. Однако, сообщает «Ассошиэйтед Пресс», у американского ВМС нет точной информации, когда наконец патрульный «Боинг» будет извлечен из бухты.

По словам контр-адмирала Кевина Ленокса, на борту P-8A находилось около 7500 литров топлива.

«Команда извлекла из этих баков все топливо, которое смогла получить. Этот процесс завершился успешно, никакого выброса наружу не было», – сообщил Ленокс на пресс-конференции. По его словам, удаление авиатоплива снизит риски для остальной части спасательной операции.

США почти слили топливо с «Посейдона», оказавшегося в заливе на Гавайях

Неудачная посадка на коралловый риф

Девять человек экипажа, находившиеся на борту, когда противолодочный разведчик приземлился 20 ноября на мелководье неподалеку от гавайской базы морской пехоты в заливе Канеохе, не пострадали. Эта база находится примерно в 16 километрах от Гонолулу.

Коммандер Марк Андерсон, возглавляющих мобильное водолазно-спасательное подразделение американских ВМС, работающее на месте приводнения, заявил, что P-8A стоит на кораллово-песчаной отмели. Его левый двигатель опирается на кораллы. По словам коммандера (воинское звание, соответствующее капитану 2-го ранга), «Боинг» немного поднимается во время прилива, поэтому вес самолета в полной мере на кораллы не ложится.

Залив Канеохе заселен кораллами, в нем находится древняя гавайская запруда с рыбой и в этом заливе обычно размножаются акулы-молоты.

Андерсон отметил, что коралловый риф, возможно, уже получил некоторые повреждения, поскольку «не хватает крупных кусков». Тем не менее, добавил он, в настоящее время основное внимание уделяется стабилизации самолета и разработке плана его перемещения на сушу.

Госчиновники охраны окружающей среды сообщили, что проведут оценку ущерба уже после того, как «Боинг» будет извлечен из залива.

США почти слили топливо с «Посейдона», оказавшегося в заливе на Гавайях

Планы по эвакуации самолета

Командование ВМС США рассматривает два варианта перемещения P-8A, пояснил контр-адмирал Ленокс.

Первый – вывести его на открытую воду и отбуксировать к крану, размещенному на взлетно-посадочной полосе. Затем самолет поднимут на ВПП и поставят на шасси, которое находится в хорошем состоянии. Второй вариант – поднять «Боинг» на баллонах и выкатить на взлетно-посадочную полосу.

Ленокс заявил, что при выполнении этих работы у ВМС есть три приоритета: безопасность спасательной команды, защита окружающей среды и сохранение боеспособности противолодочного авиаразведчика.

В настоящее время ВМС разместило три временных плавучих барьера вокруг P-8A в месте его расположения, чтобы предотвратить любые потенциальные разливы топлива и прочие загрязнения океана.

По словам Ленокса, у ВМС нет никаких подтверждения об утечке топлива из «Боинга». Специалисты ВМС также выполнили анализ выкачанного топлива и выяснили, что в авиатопливо не попала морская вода, что указывает на отсутствие повреждений в топливной системе P-8A.

В дополнение к плавучим барьерам инженеры ВМС США выставили по периметру самолета материалы, способны поглощать любые потенциальные загрязнители и обеспечивать раннее предупреждение о разливах нефтепродуктов. Как сообщается, у бухты Канеохе подготовлен в режиме ожидания скиммер, чтобы при необходимости быстро устранить любые загрязняющие вещества из воды.

В минувший четверг (23 ноября) американские специалисты извлекли бортовой самописец P-8A и провели гидрографическое обследование, чтобы оценить структурную целостность самолета.

Контр-адмирал Ленокс сообщил, что он осознает недоверие гавайского общества к ВМС и стремится к максимальной прозрачности, информируя общественность о ходе спасательной операции. Он отметил, что процесс откачки топлива из самолета лично контролировал коммандер Андерсон, и потребовал, чтобы инженеры установили третий временный защитный барьер вокруг «Боинга», что и было сделано.

Американские ВМС используют самолеты Р-8А для обнаружения подводных лодок, а также для наблюдения и разведки. «Посейдон» представляет собой армейскую версию пассажирского «Боинга 737».

Выскочивший за ВПП противолодочный самолет приписан к 4-й патрульной эскадрилье, дислоцированной на острове Уидби (штат Вашингтон). В прошлом патрульные эскадрильи P-8A базировались на базе в заливе Канеохе, но сейчас перебрасываются на Гавайи на ротационной основе.

Американским ВМС пришлось направить еще один P-8A с авиабазы на Уидби, чтобы обеспечить выполнение патрульных задач взамен самолета, вышедшего из строя. Прибывший на замену «Посейдон» осуществляет вылеты с объединенной базы Перл-Харбор – Хикэм, находящейся на другой стороне острова Оаху.