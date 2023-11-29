США почти слили топливо с «Посейдона», оказавшегося в заливе на Гавайях

В понедельник (27 ноября) представитель командования ВМС заявил, что военные специалисты удалили почти все топливо из противолодочного самолета, выскочившего за взлетно-посадочную полосу на Гавайях и оказавшегося в экологически чувствительной бухте. Однако, сообщает «Ассошиэйтед Пресс», у американского ВМС нет точной информации, когда наконец патрульный «Боинг» будет извлечен из бухты.

По словам контр-адмирала Кевина Ленокса, на борту P-8A находилось около 7500 литров топлива.

«Команда извлекла из этих баков все топливо, которое смогла получить. Этот процесс завершился успешно, никакого выброса наружу не было», – сообщил Ленокс на пресс-конференции. По его словам, удаление авиатоплива снизит риски для остальной части спасательной операции.

Неудачная посадка на коралловый риф

Девять человек экипажа, находившиеся на борту, когда противолодочный разведчик приземлился 20 ноября на мелководье неподалеку от гавайской базы морской пехоты в заливе Канеохе, не пострадали. Эта база находится примерно в 16 километрах от Гонолулу.

Коммандер Марк Андерсон, возглавляющих мобильное водолазно-спасательное подразделение американских ВМС, работающее на месте приводнения, заявил, что P-8A стоит на кораллово-песчаной отмели. Его левый двигатель опирается на кораллы. По словам коммандера (воинское звание, соответствующее капитану 2-го ранга), «Боинг» немного поднимается во время прилива, поэтому вес самолета в полной мере на кораллы не ложится.

Залив Канеохе заселен кораллами, в нем находится древняя гавайская запруда с рыбой и в этом заливе обычно размножаются акулы-молоты.

Андерсон отметил, что коралловый риф, возможно, уже получил некоторые повреждения, поскольку «не хватает крупных кусков». Тем не менее, добавил он, в настоящее время основное внимание уделяется стабилизации самолета и разработке плана его перемещения на сушу.

Госчиновники охраны окружающей среды сообщили, что проведут оценку ущерба уже после того, как «Боинг» будет извлечен из залива.

Планы по эвакуации самолета

Командование ВМС США рассматривает два варианта перемещения P-8A, пояснил контр-адмирал Ленокс.

Первый – вывести его на открытую воду и отбуксировать к крану, размещенному на взлетно-посадочной полосе. Затем самолет поднимут на ВПП и поставят на шасси, которое находится в хорошем состоянии. Второй вариант – поднять «Боинг» на баллонах и выкатить на взлетно-посадочную полосу.

Ленокс заявил, что при выполнении этих работы у ВМС есть три приоритета: безопасность спасательной команды, защита окружающей среды и сохранение боеспособности противолодочного авиаразведчика.

В настоящее время ВМС разместило три временных плавучих барьера вокруг P-8A в месте его расположения, чтобы предотвратить любые потенциальные разливы топлива и прочие загрязнения океана.

По словам Ленокса, у ВМС нет никаких подтверждения об утечке топлива из «Боинга». Специалисты ВМС также выполнили анализ выкачанного топлива и выяснили, что в авиатопливо не попала морская вода, что указывает на отсутствие повреждений в топливной системе P-8A.

В дополнение к плавучим барьерам инженеры ВМС США выставили по периметру самолета материалы, способны поглощать любые потенциальные загрязнители и обеспечивать раннее предупреждение о разливах нефтепродуктов. Как сообщается, у бухты Канеохе подготовлен в режиме ожидания скиммер, чтобы при необходимости быстро устранить любые загрязняющие вещества из воды.

В минувший четверг (23 ноября) американские специалисты извлекли бортовой самописец P-8A и провели гидрографическое обследование, чтобы оценить структурную целостность самолета.

Контр-адмирал Ленокс сообщил, что он осознает недоверие гавайского общества к ВМС и стремится к максимальной прозрачности, информируя общественность о ходе спасательной операции. Он отметил, что процесс откачки топлива из самолета лично контролировал коммандер Андерсон, и потребовал, чтобы инженеры установили третий временный защитный барьер вокруг «Боинга», что и было сделано.

Американские ВМС используют самолеты Р-8А для обнаружения подводных лодок, а также для наблюдения и разведки. «Посейдон» представляет собой армейскую версию пассажирского «Боинга 737».

Выскочивший за ВПП противолодочный самолет приписан к 4-й патрульной эскадрилье, дислоцированной на острове Уидби (штат Вашингтон). В прошлом патрульные эскадрильи P-8A базировались на базе в заливе Канеохе, но сейчас перебрасываются на Гавайи на ротационной основе.

Американским ВМС пришлось направить еще один P-8A с авиабазы на Уидби, чтобы обеспечить выполнение патрульных задач взамен самолета, вышедшего из строя. Прибывший на замену «Посейдон» осуществляет вылеты с объединенной базы Перл-Харбор – Хикэм, находящейся на другой стороне острова Оаху.