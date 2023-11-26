Вооруженные силы Российской Федерации находятся в «глухой обороне и с трудом сдерживают широкомасштабное наступление» украинских сил по всей линии фронта. С таким заявление в эфире украинского телеканала выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Весь военный ресурс Российской Федерации находится сейчас на линии фронта. При полном доминировании в воздухе российская армия за год не смогла продвинуться вперед. Армия России стоит в глухой обороне. При этом ВС Украины поддавливают ее по всем фронтам, несмотря на дефицит вооружений. Объективная реальность выглядит так, что российские силы стоят в обороне без шансов на продвижение», – заявил Подоляк.

При этом еще неделю назад советник главы офиса украинского президента утверждал, что без западной помощи Киев в скором времени может проиграть на фронте. При этом он утверждал, что на поле боя российская армия «выигрывает», поскольку располагает большими военными и человеческими ресурсами.