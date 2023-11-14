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Вступивший в драку с военнослужащими украинской армии в одном из ресторанов Винницы из-за песни Михаила Круга сотрудник службы безопасности Украины (СБУ) был отстранен от выполнения служебных обязанностей. Об этом в своем материале пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя пресс-службы силового ведомства.

«Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ в Винницкой области, любителя российского шансона», – сообщил представитель пресс-службы СБУ.

При этом на официальных ресурсах силового ведомства информация по данному инциденту отсутствует. Напомним, что 7 ноября в одном из ресторанов, расположенных в городе Винница, произошла драка между представителями СБУ и военнослужащими ВСУ. Причиной конфликта стало прослушивание в зале, где отмечали день рожденье одного из сотрудников СБУ, песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

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