Недавний миграционный скандал на финско-российской границе стал поводом для проверки актуального состояния данного участка. Корреспондент портала «47 новостей» решил сравнить фото из Ленобласти, где в лесах Карельского перешейка пролегает один из участков 1300-километровой границы между Российской Федерацией и Финляндией, с актуальными положения совместного Договора о границе.

Взаимоотношения двух стран строго регламентированы Договором о режиме советско-финляндской государственной границы от 1960-о года. Последние изменения в данное соглашение были внесены в период правления позднего Ельцина – в 1997-м году. Автор материала решил сравнить актуальные снимки с границы, предоставленные редакции одним из читателей, с положениями, прописанными в совместном Договоре.

Например, согласно 7-ой статье гласит: «не допускается возведение на пограничной просеке каких-либо сооружений, за исключением необходимых для обозначения границы». При этом с финской стороны установлены столбы, между которыми натянута колючая проволока.

Еще один пункт совместного Договора гласит: «должна содержаться в должном порядке и по мере надобности очищаться от кустарников и прочих мешающих видимости зарослей». Однако в действительности на финской стороне можно увидеть, пробивающиеся из под сугробов сорняки.