Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что летевший на Москву вражеский дрон был сбит в Подольском округе в Подмосковье. Беспилотный летательный аппарат был ликвидирован 29 ноября около 7:30 по мск. По предварительным данным, в результате крушения дрона пострадавших и разрушений нет. На месте падения БПЛА уже работают экстренные службы.

«На месте падения обломков беспилотника, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил московский градоначальник.

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в 7:30 по мск. По информации ведомства, дрон был запущен украинской стороной.

Московская область, включая российскую столицу, неоднократно подвергалась атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов после начала специальной военной операции на Украине.