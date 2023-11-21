Смертность от опиоидов в Орегоне возросла втрое после декриминализации наркотиков

Ровно три года назад демократы штата Орегон утвердили новаторскую норму, декриминализующую тяжелые наркотики, такие как героин, кокаин и метамфетамин, ради уменьшения количества осужденных афромериканцев. Однако воцарившиеся с той поры в штате смерть и опустошение, пишет Fox News, заставляют многих требовать отмены этой нормы.

Число смертей из-за опиоидов в «Бобровом штате» за 2023 год уже возросло до 955 случаев по сравнению с 280-ю на 2019 год – перед тем, как «Мера 110» была принята с одобрения 58% населения Орегона.

«Это разбивает мне сердце», – заявил Майкл Бок, частный охранник из Портленда, комментируя в понедельник радикальные изменения за последние три года для «Американского отдела новостей». «До принятия 110-го закона мне не приходилось оживлять ни одного человека. А с той поры, как эта норма была принята, я занимаюсь реанимационными действиями почти каждый день…».

«Это наши друзья. Это братья, отцы, сестры, двоюродные братья… мы говорим о человеческих жертвах, и нам нужно сделать что-то другое. Все это очень серьезно», – продолжил Бок (его фото ниже).

Передовой наркоштат

Согласно августовскому опросу, проведенному командой колледжа Эмерсон, 56% жителей штата Орегон сейчас поддерживают аннулирование нормы, согласно которой лица, уличенные в хранении некоторых наркотиков, наказывается лишь штрафом в размере до $100 (менее 9000 руб.), которого можно избежать при помощи «оценки состояния здоровья» – круглосуточного сервиса, помогающего определить, какого рода потребности в лечении от зависимости могут быть у позвонившего.

Согласно опросу, еще большая часть орегонцев – почти 2/3 – поддержала частичную отмену «Меры 110» в отношении восстановления наказаний за хранение наркотиков, тогда как лишь 36% респондентов заявили, что все следует оставить как есть.

Опрос также показал, что в Орегоне 54% ​​избирателей считают, что частичная декриминализация наркотиков усугубила бездомность в границах их сообществ, а 50% сообщили, что благодаря «Мере 110» их сообщества стали небезопасными.

В сообществах штата Орегон, как отметил Майкл Бок, что смерти, связанные с наркотиками, стали «обычным явлением» с той поры, как мера вступила в силу. Он призывает к отмене этой нормы, чтобы спасти жизни орегонцам.

«Американцев, обремененных этой зависимостью, просто отбрасывают в сторону, и это действительно душераздирающе», – подчеркнул он.

«Я не могу говорить о том, что видят или делают другие жители штата, но я могу сказать вам что вижу сам: это трагично, и это должно измениться».

Первоначально законопроект демократов Орегона был направлен на то, чтобы изолировать от тюремной системы тех, кто борется с зависимостью, путем предоставления им большего количества медуслуг.

«Страдающие наркозависимостью люди более эффективно излечиваются с помощью медицинских услуг, чем благодаря уголовным наказаниям», – указывалось в законопроекте. «Подход к здравоохранению, предлагаемый законопроектом, включает оценку состояния здоровья жителей штата для выяснения потребностей у лиц, страдающих от наркозависимости, а также обеспечение их необходимыми услугами».

Три года назад критики законопроекта утверждали, что эта мера скорее экспериментальная, поскольку Орегон плохо подготовлен к тому, чтобы справиться с резкими изменениями существующего порядка.

«Прямо сейчас людям нужно собраться вместе и осознать, что это просто невероятное бремя, невероятный кризис, и что люди здесь, с которыми я, мои коллеги и остальная часть моей команды взаимодействуют, они реальны», – добавил Майкл Бок. «Этот план не сработал».