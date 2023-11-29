Оперативные сотрудники УФСБ России по городу Москва и Московской области задержали мужчину, планировавшего совершить теракт на территории железнодорожной станции в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу Москва на официальном сайте ведомства.

Задержанный мужчина 1983 года рождения должен был за денежное вознаграждение подорвать одну из цистерн на железнодорожной станции. Неустановленный соучастник оставил задержанному мужчине взрывное вещество на территории одного из лесопарков столицы для изготовления самодельного взрывного устройства.

«Фигурант прибыл на участок местности, расположенный на одной из улиц Юго-Западного административного округа в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места детонатор, предназначенный для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области», – следует из сообщения.

На портале были опубликованы кадры момента задержания фигуранта дела. Следственное управление по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбудили в отношении задержанного уголовное дело о «приготовлении к совершению террористического акта» и «покушение на незаконное изготовление взрывного устройства».