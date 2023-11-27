Сильные штормовые волны частично повредили набережную, пляжи и затопили подвальные помещения домов, расположенных недалеко от моря в Сириусе, федеральной территории в Краснодарском крае. Соответствующие фотографии с последствиями «шторма века» были опубликованы в официальном Телеграм-канале федеральной территории Сириус.

«Сотрудники МБУ “Парки ФТ” убирают обрушившиеся деревья и откачивают воду там, где случилось подтопление. Дежурство идет круглосуточно, работники продолжают откачивать поступающую воду. Работы будут идти до конца дня. Администрация федеральной территории просит жителей проявлять осторожность, не оставлять машины под деревьями и вблизи шатких конструкций, а также воздержаться от отдыха вблизи водных объектов», – написали автор Телеграм-канала.

Мощный ураган в ночь на 27 ноября накрыл российские города, расположенные на черноморском побережье. Пострадали набережные и пляжи в Сочи, Севастополе, Новороссийске, Анапе, Туапсе и других городах.