Шторм с градом нанес катастрофический ущерб сельскохозяйственному региону Австралии

Фермеры пытаются собрать хоть что-нибудь после ужасного града, пронесшегося в пятницу (10 ноября) по богатой долине Локьер на юго-востоке Квинсленда, уничтожив урожай на сумму около 30 миллионов австралийских долларов (порядка 1,75 млрд. руб.) и причинив двадцатимиллионный (более 1,1 млрд. руб.) ущерб инфраструктуре. Источник: ABC News.

Президент компании Lockyer Valley Growers Майкл Сиппел заявил, что грозовой шквал шириной около пяти километров обрушил град и ветер «как торнадо», оставив после себя разрушительную полосу в пятницу днем.

«Это была просто стена града, ничего не оставляющая на своем пути. Самое сложное в том, что собирать нам уже нечего», – горестно сообщал он. «Все погибло, от тыквы до дыни, зеленой фасоли, сладкой кукурузы, лука-шалота и брокколини».

По оценкам, этот инцидент затронул от 35 до 40 сельхозпроизводителей, включая семейную ферму Сиппела.

«Шторм только что разрушил нашу ферму; моему отцу уже под семьдесят и он всю жизнь занимался там сельским хозяйством, но никогда не видел ничего подобного».

Тяжелый удар по фермерам

Таня Миллиган, мэр Локьер-Вэлли, сообщила, что были зафиксированы ветры со скоростью до 87 км/ч.

«За два часа случилось около 45 000 ударов молний», – сказала она. «К такому нельзя отнестись легкомысленно, поскольку на шоссе один дом практически разлетелся на части. Повсюду в загонах на шоссе разбросаны обломки построек. И я никогда не видела, чтобы град покрывал землю подобно снегу».

По ее словам, местное фермерское сообщество, «уже стоящее на коленях», пострадало еще сильнее. Действительно, худшего момента быть не могло, поскольку фермеры в этом регионе без того пытаются встать на ноги после серии прошлогодних наводнений.

«Была надежда, что после целого года наводнений нам удаться заработать немного денег в этом году, но этого не случилось», – заметил Майкл Сиппел.

«У нас был такой тяжелый зимне-весенний период. Цены на овощи [в Австралии] были на рекордно низком уровне. Очень трудный сезон, и для некоторых закончить его таким образом – слишком кислая пилюля».

Сиппел сообщил, что оценить влияние на конечных австралийских потребителей будет сложно, поскольку многие сельскохозяйственные культуры на рынке перенасыщены.

«Хотя если зайти в супермаркеты с их ценами, вы так не подумаете», – добавил он. «Фермеры штата Виктория сейчас выходят в розничную сеть с большим количеством своей продукции, так что [эффект] еще предстоит разглядеть».

По словам Сиппела, на некоторых пострадавших фермах работают до 60 человек. «Там нет больше дохода, чтобы платить работникам в течение следующих нескольких месяцев».

Застигнуты врасплох

По признанию Митча Бримблкомба, фермера из Форест-Хилл, никто не ожидал такого штормового удара.

«Ветер был невероятный. Я видел, как на некоторых фермах валялись перевернутыми контейнеры для овощей, которые я сам не смогу перевернуть, а ветру удалось это сделать. Мы потеряли немного урожая свеклы. Вероятно, 32 гектара хлопка загублены, придется пересаживать. У некоторых фермеров в округе, очевидно, есть страховка, а вот у других ее нет».

Просьбы о помощи

Депутат местного парламента Джим Макдональд призвал власти штата и федеральное правительство оказать фермерам помощь.

«Отдельным объектам уже оказывается немедленная помощь, но когда мы встречаем определенные триггеры, нашему премьеру следует сделать заявление и предоставить финансирование для различной поддержки ферм», – заявил Макдональд. «Фермеры в пятом поколении говорят, что эта гроза была худшим, что они когда-либо видели».

По мнению Майкла Сиппела, ущерб фермеров настолько серьезен, что требуется привлечь армию, чтобы оказать им помощь.

«Здесь наверняка есть фермеры, которым было бы полезно иметь команду военных, которые помогут снести разрушенные теплицы и тому подобное. Единственное, что может решить проблему – перестроить теплицы и начать заново».

«Когда вокруг кучи металла и пластика, просто хочется все снести, но у них нет ни физических сил, ни возможности выполнить эту работу самостоятельно. Фермерам действительно нужна помощь».