Российский батальон «Эспаньола», сформированный из футбольных фанатов, приглашает в свои ряды российских женщин. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Авторы материала отмечают, что в Телеграм-канале батальона был опубликован пост с приглашением вступать в ряды подразделения всех желающих, включая и женщин. «При приеме в наш состав мы не смотрим ни на пол, ни на возраст соискателей. Командование Эспаньолы обращает прежде всего внимание на тех, кто отдает свою жизнь постоянному развитию — интеллектуальному, физическому, техническому, творческом», – написал автор поста.

При этом девушкам предлагается реализовать свои таланты не только в снайперском деле, а также развивать свои профессиональные навыки в области радиоэлектронной борьбы, операторов бесплотных летательных аппаратов или разведчиков. Соответствующее видео с девушками, которые уже служат в рядах батальона, было прикреплено к посту.