Российский батальон «Эспаньола», сформированный из футбольных фанатов, приглашает в свои ряды российских женщин. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Авторы материала отмечают, что в Телеграм-канале батальона был опубликован пост с приглашением вступать в ряды подразделения всех желающих, включая и женщин. «При приеме в наш состав мы не смотрим ни на пол, ни на возраст соискателей. Командование Эспаньолы обращает прежде всего внимание на тех, кто отдает свою жизнь постоянному развитию — интеллектуальному, физическому, техническому, творческом», – написал автор поста.
При этом девушкам предлагается реализовать свои таланты не только в снайперском деле, а также развивать свои профессиональные навыки в области радиоэлектронной борьбы, операторов бесплотных летательных аппаратов или разведчиков. Соответствующее видео с девушками, которые уже служат в рядах батальона, было прикреплено к посту.
«Каждый мастер своего дела находит в “Эспаньоле” применение способностям и занимает своё достойное место в нашем коллективе. И заметим, что большими спецами в военном деле на самых разных направлениях оказываются именно девочки», – резюмировали авторы поста.