Американская нейросеть от компании Google подтверждает доводы некоторых экспертов, что фотографии астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на Луне являются подделкой. Об этом в своем Телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Уже и нейросети обнаруживают, что фотографии с изображением американских космонавтов на Луне являются подделкой. Причем такой вывод сделала американская (!) нейросеть от Google. Однако об этом многие говорят и говорили уже давно – и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», – написал сенатор.

Во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» руководитель направления по исследованию данных «Сбербанка» Николай Герасименко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что нейросеть Google отметила практически все элементы на фотографии высадки американских астронавтов на Луне красным цветом, посчитав их поддельными.