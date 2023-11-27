Сильные порывы ветра стали причиной повреждения самого большого украинского флага, размещенного в Киеве. Ветер буквально разорвал пополам «прапор», находящийся возле памятника «Родина-Мать». Такую информацию утром 27 ноября сообщила Киевская городская администрация в своем Телеграм-канале. Соответствующее видео также появилось в Сети.

Из-за ухудшения погодных условий флаг был спущен. Однако сильный ветер все равно разорвал ткань украинского символа. В итоге из-за непогоды «прапор» Украины был разделен на две части: синюю и желтую. Высота флагштока составляет почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер – 16 на 24 метра.

«Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позже поднять новое», – говорится в сообщении киевской администрации, опубликованном в ТГ.

В ночь на 27 ноября на Украине из-за сильной бури было обесточено около 2 тысяч населенных пунктов в 16 регионах. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.