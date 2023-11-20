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Коммунальные службы Новокузнецка продолжают бороться с последствиями урагана, прошедшего накануне. Мощные порывы ветра срывали кровли, переворачивали остановки и валили деревья. В результате многие жители города остались без водоснабжения и света.

В понедельник, 20 ноября, на помощь специализированным службам пришли бойцы ЧВК «Вагнер». Краткий фотоотчет размещен в телеграм-канале «Пригожин 2023».

«Вагнеровцы» также навели порядок на местном кладбище, на могилах павших бойцов. Убрали мусор и поправили венки.

С последствиями урагана в Новокузнецке помогают справиться бойцы ЧВК «Вагнер»

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