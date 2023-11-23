Российские бойцы применили на Авдеевском направлении новую тактику. Огромный укрепрайон противника был взорван. Бойцы ВС РФ смогли заложить взрывчатое вещество в туннеле, поэтому позиции ВСУ взлетели на воздух.

Отмечается, что российские бойцы смогли продвинуться вглубь Авдеевки со стороны поселка Нива и Ясиноватой. Изобретательность наших военнослужащих заслуживает похвалы, отмечают военные корреспонденты.

Чтобы взорвать укрепрайон украинских боевиков, российские штурмовики прорыли туннель под огневой точкой противника. Затем бойцы ВС РФ заложили 500 кг взрывчатки, которая была взорвана. Мощный взрыв украинских позиций дал возможность российским бойцам молниеносно занять укрепрайон.

Некоторые иностранные военные эксперты уже заявили, что изобретательность российских бойцов поможет им взять Авдеевку быстрее, чем был взят Артемовск (украинское название Бахмут). К тому же, удерживающие населенный пункт украинские подразделения испытывают большую нехватку в боеприпасах и личном составе.