Российские танки Т-90М, находящиеся в зоне спецоперации, получили новые маскировочные комплекты. Новая маскировка получила название «Накидка», она способна защитить боевую машину не только от тепловизоров с оптикой, но и от радаров. Об этом сообщает издание RG.RU.

«Накидка» способна не только замаскировать очертание танка в лесной местности. Также она скрывает излучаемое боевой машиной тепло во всех диапазонах инфракрасных волн. Таким образом, снижается дальность обнаружения российской бронетехники тепловизорами, которые применяются противником. Также «Накидка» способна замаскировать танк, находящийся в лесу, от разведывательных беспилотников ВСУ.

Маскировочный комплект «Накидка» из-за своего дизайна и цвета получил второе название, придуманное российскими военнослужащими. Они прозвали его «Елочкой». Кроме того на маскировочную накидку подвешивают радиопоглощающие сегменты «Терновник». Благодаря этому снижается эффективность украинских радаров и прочей стратегической разведки противника в обнаружении российских боевых машин.