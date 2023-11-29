Продолжается штурм позиций украинских боевиков российскими военнослужащими на Авдеевском направлении. ВС РФ планомерно вытесняют противника, отступившего в частный сектор Авдеевки после потери контроля над промзоной.

За минувшие сутки российским силам удалось продвинуться практически на полкилометра в направлении населенного пункта Новокалиново. С начала месяца данное продвижение можно считать самым крупным на Авдеевском направлении.

Даже украинская сторона уже признала продвижение ВС России в районе Новоколинового, Бердычей и Степного. Главными направлениями для удара стали окраины населенного пункта Степное на севере и юге. Российские силы контролируют восточную часть населенного пункта, перерезав для ВСУ возможность контроля над железнодорожным участком.

Также российские штурмовики атакуют украинские позиции на Авдеевском коксохимическом заводе. По противнику наносятся удары термобарическими снарядами ТОС-1А «Солнцепёк», работает ствольная и реактивная артиллерия.