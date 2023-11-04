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Российские силы нанесли удар по Яворскому полигону в Львовской области. Там располагался Международный центр миротворчества и безопасности, учебный центр Министерства обороны Украины. В результате ракетной атаки и ударов беспилотников российским силам удалось уничтожить казармы противника, хранилища вооружений и боеприпасов. О потерях в личном составе украинская сторона не сообщала.

По предварительным данным, учебный центр Североатлантического альянса и ВСУ в населенном пункте Яворове получил значительные разрушения. Российскими силами был осуществлен удар ракетами класса «воздух-земля» Х-101 и барражирующими боеприпасами «Герань-2».

По неподтвержденным данным среди украинских военных есть много погибших и раненных. Также есть потери среди иностранных военных советников и инструкторов. Также пострадало большое количество военной техники, боеприпасов и прочего вооружения. После ракетного удара по складам с боеприпасами была зафиксирована длительная детонация и два очага возгорания.

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