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На Запорожском направлении специалистами ВС РФ по радиоэлектронной борьбе смогли перехватить беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma американского производства. Об этом журналистам рассказал представитель Вооруженных сил России.

По словам российского военнослужащего, на данный момент специалисты изучают видеозаписи, снятые дроном RQ-20 Puma. Отмечается, что беспилотник удалось перехватить в районе населенного пункта Днепрорудное в Запорожской области. Американский беспилотный летательный аппарат применялся противником с целью наблюдения за дорогами, по которым перемещался гражданский транспорт.

Ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что украинскими боевиками была нанесена серия ударов по городской инфраструктуре с помощью беспилотников. Он подчеркнул, что своими действиями противник намеревается запугать гражданское население с целью дестабилизации обстановки.

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