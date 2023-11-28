Группировка войск «Запад» Вооруженных сил России успешно отразила атаки украинских боевиков на Купянском направлении. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По словам офицера, на Купянском направлении мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии на направлении Синьковка и Лиман Первый отбили контратаки со стороны украинских штурмовиков.

Российской артиллерией также была сорвана попытка осуществления ротации украинских бойцов 43-й механизированной бригады по направлению Ягодное и Ивановка. В районе населенных пунктов Колесниковка и Кисловка в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в ходе контратак на Купянском направлении противник понес потери в количестве 30-ти военнослужащих.