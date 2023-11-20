Российские аптеки на фоне строгого контроля и регулирования цен постепенно начали отказываться от реализации препаратов, обладающих сильным психотропным действием. Об этом СМИ стало известно благодаря данным онлайн-сервиса «Мегаптека» и приложения «Честный знак».

Чтобы иметь возможность продавать психотропные препараты, содержащие наркотические вещества, у аптек должно быть спецразрешение на оборот подобных веществ. Причем разрешение должно быть получено на каждую точку продажи. Если аптекой будет нарушено правило оборота психотропных и наркотических лекарственных препаратов, то за это будет наложен штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Как заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, дефицит сильнодействующих лекарственных препаратов связан, так как аптеки массово отказываются от их реализации.

«Реализация таких лекарств – огромная проблема для сетей из-за несоизмеримости размера штрафов тем нарушениям, за которые они выдаются», – заявил Шуляк.