Жителей России, имеющих в своих домовладениях газовую плиту и прочее газовое оборудования, проинформировали о новом законе, который вступит в силу в 2024 году. Согласно данному закону, с 1 января 2024 года региональные газораспределительные компании, будут отвечать за обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах.

Одним из важных вопросов является доступ сотрудников газораспределительной компании в квартиры граждан. Как отметил депутат Государственной думы РФ Павел Завальный, у газовщиков теперь появится возможность отключать газ в квартире, в которую им не позволяют войти для проверки оборудования. А в некоторых случаях, отключены от газа могут быть даже целые подъезды, в качестве временной меры.

Кроме того, сотрудники газовой службы будут иметь право зайти в квартиру даже в случае отсутствие ее владельца, чтобы определить место утечки газа. Новый закон направлен на обеспечение контроля и безопасности использования газового оборудования в домах многоквартирного типа.