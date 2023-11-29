Российский сериал «Слово пацана», снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, обрел немалую популярность среди молодого поколения. Однако многих стало волновать, что в картине повествуется о деятельности ОПГ. А это, по мнению пользователей Сети, может дать толчок к формированию в сознании подростков романтизации бандитизма и разбойничества.

Запрос на соответствие традиционным ценностям в вышеупомянутом сериале в управление Роскомнадзора направила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По ее словам, сюжет сериала «Слово пацана» может нарушать указ президента РФ о формировании государственной политики по защите традиционных ценностей.

Волынец также заявила, что в сериале романтизирован бандитизм и оправдан так называемый «казанский феномен». Местные власти Казани выразили обеспокоенность, что из-за показа в сериал «Слово пацана» местных ОПГ может снова возникнуть бандитизм, существовавший в конце 80-х и 90-х годах.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не получала жалоб по поводу сериала «Слово пацана». Однако она пообещала, что внимательно изучит сюжет данной картины.