Российские специалисты из различных отраслей объединили свои усилия, чтобы создать первый полностью отечественный 3D-принтер для замены китайского оборудования. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «МашТех».

Крупногабаритный импортонезависимый 3D-принтер «Хайтек 800» был создан в сжатые сроки – всего за два месяца. «Росатом» сообщает, что стоимость отечественной новинки ориентировочно 350 тысяч рублей. При этом аналогичный по размерам китайский 3D-принтер обойдется минимум в 2 миллиона рублей.

Подробных технических характеристик российского устройства пока нет. Известно, что рабочее поле 3D-принтера равно 800 мм, что отображено в его названии. Во время работы над устройством российские специалисты использовали 11 программных продуктов, разработанных в России. Российским софтом во время создания «Хайтек 800» пользовались конструкторы, технологи и инженеры.

Для создания предприятия по выпуску подобных устройств российские конструкторы разработали цифровую модель 3D-принтера и соответствующую техническую документацию.