Продюсер Иосиф Пригожин всего одним словом ответил певице Лайме Вайкуле, пообещавшей вернуться на российскую сцену, если граждане РФ принесут ей извинения.

«Можно одним словом скажу? Долбанутая», – цитирует Пригожина портал «Лента.ру».

Он также добавил, что хотя творчество Вайкуле и имеет какое-то значение, но огромную роль в нем исполнили люди, помогающие ей организовывать концерты и фактически сделавшие ее звездой. Однако она возомнила о себе слишком много и теперь берется указывать россиянам, что им делать.

«Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда так уходила от острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло», — отметил продюсер.

Также он добавил, что Россия ничего не должна Лайме Вайкуле и другим артистам, которые зарабатывали деньги и сколотили состояния на российских зрителях, пользовались всеми благами, которые предоставляла им страна. В ответ они «отблагодарили» и отменой конкурса «Новая волна» в 2014 году, и запретом на въезд российских артистов и множеством других бесчинств.